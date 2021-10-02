Хабиб Нурмагомедов встретился с сэром Алексом Фергюсоном

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном. Фотографии встречи были опубликованы в «инстаграме» английского клуба.



На фото Хабиб запечатлён с Фергюсоном, бывшим защитником английского клуба Патрисом Эвра и восьмикратным олимпийским чемпионом Усэйном Болтом — давним болельщиком манкунианцев.

Напомним, Хабиб ранее сфотографировался с именной футболкой «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».



Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.