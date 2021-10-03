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Поединок Дудаева и Прайа возглавит юбилейный ACA 130 в Грозном

Поединок Дудаева и Прайа возглавит юбилейный ACA 130 в Грозном
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Чемпион ACA полусреднем весе, российский боец Абубакар Вагаев не сможет принять участия в главном бою ACA 130. Боец был снят врачом по состоянию здоровья за день до поединка. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Вагаев должен был провести защиту титула в бою с Устармагомедом Гаджидаудовым. Теперь главным событием юбилейного турнира в Грозном станет бой, в котором встретятся экс-чемпион ACA Абдул-Рахман Дудаев и бразильцец Родриго Прайа. На счету Дудаева 26 боев и 6 поражений, у оппонента — 16 побед при 5 поражениях.

Юбилейный ACA 130 пройдет в преддверии Дня города 4 октября в Грозном в спорт-холле «Колизей» и будет открыт для зрителей.

Ранее сообщалось, что пояс чемпиона ACA в легчайшем весе, принадлежавший Азамату Керефову, стал вакантным.

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