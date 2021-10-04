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Зритель попытался напасть на Хабиба Нурмагомедова во время благотворительного вечера

Зритель попытался напасть на Хабиба Нурмагомедова во время благотворительного вечера
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Один из зрителей напал на российского бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова после завершения его выступления на мероприятии в Великобритании, прошедшем в рамках серии благотворительных вечеров.

Хабиб отреагировал на ситуацию абсолютно невозмутимо, попросив зрителя не делать этого. Охрана моментально остановила нарушителя спокойствия.

«Позвольте мне сказать. Ребята, я прилетел сюда из другой части мира, чтобы увидеть вас, ребята, и, вы знаете, я думаю, что тоже заслуживаю немного уважения. Спасибо. Во всём мире у меня есть большая поддержка со стороны моих людей, которые придерживаются таких же взглядов, как и я, и я действительно верю, что здесь у нас одинаковые взгляды. Заботьтесь о своих детях. Это наше будущее. Это самое главное. Спасибо вам, ребята», — сказал Нурмагомедов по завершении вечера.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

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