Усик: я буду драться с тем, у кого последний пояс. Мне всё равно, Уайлдер это или Фьюри

Украинский боксёр Александр Усик поделился ожиданиями от предстоящего третьего боя Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером.

«Обязательно буду смотреть этот бой. Не особо думаю о том, кто победит. Будет хороший бой. Не списывайте Деонтея Уайлдера со счетов, потому что он всегда нокаутирует. Обязательно его посмотрю, и мне любопытно, кто победит. Я буду драться с тем, кто держит последний пояс. Мне всё равно, Уайлдер это или Фьюри. Нет, я не умею делать прогнозы. Единственное, что могу вам сказать, это то, что сегодня у меня будет фантастический ужин», — приводит слова Усика DAZN.

Изначально бой Фьюри и Уайлдера был запланирован на 24 июля, но из-за коронавируса у Тайсона его перенесли на 9 октября. В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.