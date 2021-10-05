Опубликованы фрагменты боя между шоуменом Джигурдой и депутатом Милоновым

В интернете опубликованы фрагменты боя, состоявшегося между 60-летним шоуменом Никитой Джигурдой и 47-летним депутатом Виталием Милоновым. Поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств. По предварительной информации, бой продолжался три раунда, о его результатах официально не сообщалось.



Напомним, известный боец Александр Емельяненко ранее критически оценил бой, отметив, что победу одержал Джигурда.



Посмотреть видео можно в телеграм-канале MASH.



Организатором поединка выступил промоушен «Наше Дело». Ранее Джигурда хотел подраться с телеведущим Владимиром Соловьёвым и адвокатом Сергеем Жориным, но оба отказались от боя. Также Джигурда вызывал на бой Александра Емельяненко, попросив полгода на подготовку.