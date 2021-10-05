Хабиб и Роналду провели дуэль взглядов. Видео

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме» разместил серию фотографий со знаменитым нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Кроме того, Хабиб показал забавное видео, на котором он и Криштиану провели дуэль взглядов.
Хабиб и Роналду провели дуэль взглядов:
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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