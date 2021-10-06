Стало известно, когда должен произойти поединок Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана

Стало известно, когда может произойти поединок Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе. Напомним, сейчас действующий чемпион — Нганну, у Гана — временный пояс.



Как сообщает французское издание La Sueur в «Твиттере», поединок Нганну и Гана запланирован на 22 января, когда состоится турнир UFC 270. Во втором по значимости бою вечера должны встретиться Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер.



Последний поединок Нганну провёл в марте 2021 года, победив Стипе Миочича. Из-за такого простоя в UFC оказались вынуждены организовывать бой за титул временного чемпиона в соответствующем дивизионе. Временным чемпионом стал Сириль Ган, который победил Деррика Льюиса в августе 2021 года.

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