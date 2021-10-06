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Дана Уайт рассказал, из-за какого поражения Конор Макгрегор не подрался с Мэнни Пакьяо

Дана Уайт рассказал, из-за какого поражения Конор Макгрегор не подрался с Мэнни Пакьяо
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Глава UFC Дана Уайт рассказал, что знаменитый боец Конор Макгрегор действительно мог подраться с боксёром Мэнни Пакьяо. Встрече ирландца и филиппинца помешало поражение Конора от Дастина Порье 23 января 2021 года.

«Они могли бы подраться, если бы Конор победил Дастина Порье на UFC 257. Я знаю, что они обсуждали этот бой. Для того, чтобы он состоялся, должны были сойтись много разных факторов.

Я большой поклонник Мэнни, я люблю этого парня как на личном уровне, так и на профессиональном. Было интересно наблюдать за ним, он достиг невероятных высот», – приводит слова Уайта Sportskeeda.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора снова был Дастин Порье. Дастин выиграл после остановки врача.

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