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Скотт Кокер назвал имя следующей соперницы Крис Сайборг

Скотт Кокер назвал имя следующей соперницы Крис Сайборг
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Как рассказал глава Bellator Скотт Кокер в подкасте ММА Hour, следующей соперницей Крис Сайборг станет Шинед Кавана. Поединок состоится во Флориде 12 ноября.

В последнем бою Сайборг техническим нокаутом в пятом раунде защитила пояс Bellator, победив Лесли Смит. Девушки уже встречались ранее – 14 мая 2016 года они бились на турнире UFC 198 в Куритибе (Бразилия). Поединок прошёл в промежуточном весе и завершился победой Сайборг нокаутом уже в первом раунде.

Крис Сайборг выиграла четыре последних поединка, три — под эгидой Bellator. Всего с 2005 года бразильянка проиграла лишь один раз, уступив нокаутом Аманде Нуньес. После этого Сайборг поссорилась с Даной Уайтом и вскоре расторгла контракт с UFC.

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