Скотт Кокер назвал имя следующей соперницы Крис Сайборг
Поделиться
Как рассказал глава Bellator Скотт Кокер в подкасте ММА Hour, следующей соперницей Крис Сайборг станет Шинед Кавана. Поединок состоится во Флориде 12 ноября.
В последнем бою Сайборг техническим нокаутом в пятом раунде защитила пояс Bellator, победив Лесли Смит. Девушки уже встречались ранее – 14 мая 2016 года они бились на турнире UFC 198 в Куритибе (Бразилия). Поединок прошёл в промежуточном весе и завершился победой Сайборг нокаутом уже в первом раунде.
Крис Сайборг выиграла четыре последних поединка, три — под эгидой Bellator. Всего с 2005 года бразильянка проиграла лишь один раз, уступив нокаутом Аманде Нуньес. После этого Сайборг поссорилась с Даной Уайтом и вскоре расторгла контракт с UFC.
Новость по темеКрис Сайборг хочет провести бой по правилам бокса с Кэти Тэйлор
Комментарии
- 6 октября 2021
-
21:22
-
20:36
-
19:57
-
19:31
-
19:00
-
18:24
-
17:44
-
16:47
-
16:14
-
15:23
-
14:36
-
14:04
-
12:41
-
12:03
-
11:24
-
10:40
-
09:48
-
09:13
-
00:25
- 5 октября 2021
-
23:18
-
22:15
-
21:21
-
20:40
-
20:22
-
19:33
-
19:12
-
18:37
-
17:30
-
16:26
-
15:34
-
15:30
-
14:47
-
13:49
-
13:22
-
12:37
Партнерский контент