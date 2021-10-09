Спарринг-партнёр Фьюри назвал 2 причины, почему Тайсон одержит победу в бою с Уайлдером

Джонни Фишер, получивший приглашение от чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри стать его спарринг-партнёром, поделился мыслями о предстоящем бое Тайсона с экс-чемпионом мира в тяжёлом дивизионе, американцем Деонтеем Уайлдером.

«Тайсон и впрямь очень силён, у него отменный рост и хорошо работает голова. Но в поединке с кем-то вроде Уайлдера нужно быть настороже. Тайсон должен просто оставаться самим собой. Но я не вижу другого исхода, кроме как победы Фьюри. Думаю, мы могли бы увидеть аналогичный результат, свидетелем которого были в прошлый раз. Во-первых, предыдущий бой будет продолжать давить на Уайлдера. Во-вторых, Тайсон сейчас просто в невероятных кондициях», — приводит слова Фишера Metro.

Уайлдер и Фьюри проведут поединок уже в третий раз. В первом бою, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во второй встрече, которая прошла в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.