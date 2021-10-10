Фьюри вышел на ринг к бою с Уайлдером в костюме римского легионера, Деонтей в ярком халате

35-летний американский экс-чемпион мир по версии WBC в тяжёлом весе Деонтея Уайлдера и 33-летний непобеждённый представитель Великобритании Тайсон Фьюри вышли на ринг в ярких костюмах.
Уайлдер обошёлся без громоздкого костюма. Но маска, огромные бусы и яркий халат присутствовали.
Права на видео принадлежат Top Rank. Посмотреть ролик можно на странице Top Rank в «твиттере».
В свою очередь, Тайсон Фьюри облачился в облике римского легионера. Воинственные доспехи, танцоры и максимально грозный вид.
Права на видео принадлежат Top Rank. Посмотреть ролик можно на странице Top Rank в «твиттере».
Напомним, бойцы проведут бой уже в третий раз. В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
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