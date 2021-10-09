Уайлдер — Фьюри 3: англичанин Тайсон против Деонтея и его американских судей! LIVE!

Фьюри — Уайлдер 3: все 10 боёв будут в тяжёлом весе

Кард турнира практически полностью будет состоять из поединков тяжеловесов. В одном из них встретятся мощнейший проспект хэвивейта, двукратный чемпион США Джаред Андерсон и небитый россиянин Владимир Терешкин. Выходец из Мордовии провёл на профессиональных рингах 23 поединка. В 22 он победил, ещё одна встреча завершилась вничью.

В прошлом Терешкин не раз работал в тренировочном лагере Владимира Кличко. Младший из братьев называл его одним из самых талантливых россиян среди тяжеловесов. В последние годы Терешкин выступал нечасто и теперь его буквально бросают под мощного соперника, ожидая от Владимира только поражения.