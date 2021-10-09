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Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер 3, где смотреть бой-реванш Цыганского короля против Бронзового бомбардировщика, 9.10.2021

Уайлдер — Фьюри 3: англичанин Тайсон против Деонтея и его американских судей! LIVE!
Игорь Брагин
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Бомбардировщик на родной земле постарается вернуть чемпионский пояс. Главные подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь на 10 октября состоится третий бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Поединок Бронзового бомбардировщика и Цыганского короля пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя-реванша. В предварительном карде ивента свой бой проведёт россиянин Владимир Терешкин.

В первом поединке Фьюри — Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Где смотреть бой Фьюри — Уайлдер 3 Когда бой-реванш Уайлдер — Фьюри 3 Бой-реванш Уайлдер — Фьюри 3: полный кард
Live Игорь Брагин

Фьюри — Уайлдер 3: все 10 боёв будут в тяжёлом весе

Кард турнира практически полностью будет состоять из поединков тяжеловесов. В одном из них встретятся мощнейший проспект хэвивейта, двукратный чемпион США Джаред Андерсон и небитый россиянин Владимир Терешкин. Выходец из Мордовии провёл на профессиональных рингах 23 поединка. В 22 он победил, ещё одна встреча завершилась вничью.

В прошлом Терешкин не раз работал в тренировочном лагере Владимира Кличко. Младший из братьев называл его одним из самых талантливых россиян среди тяжеловесов. В последние годы Терешкин выступал нечасто и теперь его буквально бросают под мощного соперника, ожидая от Владимира только поражения.

15:43 Игорь Брагин

Где смотреть бой Фьюри — Уайлдер 3

В США поединок покажут ESPN+ и FOX Sport. В Великобритании — BT Sport Box Office. В России бой-реванш будет транслироваться на телеканале РЕН-ТВ.

15:43 Игорь Брагин

Как завершились бои Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри

Первый поединок между Фьюри и Уайлдером состоялся в декабре 2018 года. По итогам 12 раундов судьи зафиксировали ничью. Ответный бой прошёл в феврале 2020 года. Цыганский барон нокаутировал Деонтея в седьмом раунде.

15:42 Игорь Брагин

Цыганский барон — об американских судьях

«На самом деле это здорово. Я счастлив, что будут работать только судьи из США, потому что мой дом здесь, в Лас-Вегасе. И к тому же, как мною было подмечено, многие люди в США, так или иначе связанные с боксом, очень и очень справедливы.

А вот в моём первом поединке с Уайлдером в Лос-Анджелесе работал британский судья (бой закончился вничью. — Прим. «Чемпионата»). Судьёй был Фил Эдвардс. На самом деле он живёт в 20 минутах от моего дома», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

15:37 Игорь Брагин

Фьюри — Уайлдер 3: бой будут судить американцы

Стало известно, что поединок Деонтея и Тайсона, который состоится в Лос-Вегасе, будут обслуживать исключительно американские судьи.

15:32 Игорь Брагин

Когда бой-реванш Уайлдер — Фьюри 3

Бой состоится в ночь на 10 октября 2021 года. Время начала не ранее 05:00 по московскому времени.

15:32 Игорь Брагин

Фьюри оказался на 18 кг тяжелее Уайлдера

В преддверии поединка состоялась церемония взвешивания боксёров, по итогам которой вес Фьюри составил 125,65 килограмма, а Уайлдера – 107,95 кг.

15:31 Игорь Брагин

Бой-реванш Уайлдер — Фьюри 3: полный кард

Главный бой

  • Деонтей Уайлдер (42-1-1) — Тайсон Фьюри (30-0-1)

Основной кард

  • Роберт Хелениус (30-3) — Адам Ковнаки (20-1)
  • Эфе Аджагба (15-0) — Франк Санчес (18-0)
  • Робейси Рамирез (7-1) — Орландо Гонсалез Руиз (17-0)
  • Эдгар Берланга (17-0) — Марсело Эстебан Кокерс (30-2-2)

Предварительный кард

  • Джулиан Уильямс (27-2-1) — Владимир Эрнандес (12-4)
  • Ранцес Бартелеми (28-1-1) — Не определён
  • Джаред Андерсон (9-0) — Владимир Терешкин (22-0-1)
  • Виктор Выхруст (7-0) — Майк Маршалл (6-1-1)
  • Брюс Кэррингтон (дебют) — Цезарь Канту (3-1)
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