Уайлдер — Фьюри 3: англичанин Тайсон против Деонтея и его американских судей! LIVE!

В ночь на 10 октября состоится третий бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Поединок Бронзового бомбардировщика и Цыганского короля пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя-реванша. В предварительном карде ивента свой бой проведёт россиянин Владимир Терешкин.
В первом поединке Фьюри — Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
Фьюри — Уайлдер 3: все 10 боёв будут в тяжёлом весе
Кард турнира практически полностью будет состоять из поединков тяжеловесов. В одном из них встретятся мощнейший проспект хэвивейта, двукратный чемпион США Джаред Андерсон и небитый россиянин Владимир Терешкин. Выходец из Мордовии провёл на профессиональных рингах 23 поединка. В 22 он победил, ещё одна встреча завершилась вничью.
В прошлом Терешкин не раз работал в тренировочном лагере Владимира Кличко. Младший из братьев называл его одним из самых талантливых россиян среди тяжеловесов. В последние годы Терешкин выступал нечасто и теперь его буквально бросают под мощного соперника, ожидая от Владимира только поражения.
Где смотреть бой Фьюри — Уайлдер 3
В США поединок покажут ESPN+ и FOX Sport. В Великобритании — BT Sport Box Office. В России бой-реванш будет транслироваться на телеканале РЕН-ТВ.
Как завершились бои Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри
Первый поединок между Фьюри и Уайлдером состоялся в декабре 2018 года. По итогам 12 раундов судьи зафиксировали ничью. Ответный бой прошёл в феврале 2020 года. Цыганский барон нокаутировал Деонтея в седьмом раунде.
Цыганский барон — об американских судьях
«На самом деле это здорово. Я счастлив, что будут работать только судьи из США, потому что мой дом здесь, в Лас-Вегасе. И к тому же, как мною было подмечено, многие люди в США, так или иначе связанные с боксом, очень и очень справедливы.
А вот в моём первом поединке с Уайлдером в Лос-Анджелесе работал британский судья (бой закончился вничью. — Прим. «Чемпионата»). Судьёй был Фил Эдвардс. На самом деле он живёт в 20 минутах от моего дома», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
Фьюри — Уайлдер 3: бой будут судить американцы
Стало известно, что поединок Деонтея и Тайсона, который состоится в Лос-Вегасе, будут обслуживать исключительно американские судьи.
Когда бой-реванш Уайлдер — Фьюри 3
Бой состоится в ночь на 10 октября 2021 года. Время начала не ранее 05:00 по московскому времени.
Фьюри оказался на 18 кг тяжелее Уайлдера
В преддверии поединка состоялась церемония взвешивания боксёров, по итогам которой вес Фьюри составил 125,65 килограмма, а Уайлдера – 107,95 кг.
Бой-реванш Уайлдер — Фьюри 3: полный кард
Главный бой
- Деонтей Уайлдер (42-1-1) — Тайсон Фьюри (30-0-1)
Основной кард
- Роберт Хелениус (30-3) — Адам Ковнаки (20-1)
- Эфе Аджагба (15-0) — Франк Санчес (18-0)
- Робейси Рамирез (7-1) — Орландо Гонсалез Руиз (17-0)
- Эдгар Берланга (17-0) — Марсело Эстебан Кокерс (30-2-2)
Предварительный кард
- Джулиан Уильямс (27-2-1) — Владимир Эрнандес (12-4)
- Ранцес Бартелеми (28-1-1) — Не определён
- Джаред Андерсон (9-0) — Владимир Терешкин (22-0-1)
- Виктор Выхруст (7-0) — Майк Маршалл (6-1-1)
- Брюс Кэррингтон (дебют) — Цезарь Канту (3-1)
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