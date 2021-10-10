Фьюри превзошёл Уайлдера по всем статистическим показателям
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В Лас-Вегасе (США) на арене «Ти-Мобайл» в главном событии боксёрского вечера в третьем реванш-бое сошлись 35-летний американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер и 33-летний непобеждённый представитель Великобритании Тайсон Фьюри. Поединок завершился в 11 раунде нокаутом в исполнении Тайсона Фьюри.
Как сообщает Compubox в «Твиттере», Фьюри удалось превзойти Уайлдера по всем статистическим показателям.
385 на 355 по общему количеству ударов.
- 150 (39%) – 72 (20%) по точным попаданиям;
- 117 – 102 по джебам;
- 36 (31%) – 9 (%) по точным джебам;
- 268 – 253 по силовым ударам;
- 114 (43%) – 63 (25%) по точным силовым ударам.
На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержано 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.
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