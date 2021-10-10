Фьюри превзошёл Уайлдера по всем статистическим показателям

В Лас-Вегасе (США) на арене «Ти-Мобайл» в главном событии боксёрского вечера в третьем реванш-бое сошлись 35-летний американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер и 33-летний непобеждённый представитель Великобритании Тайсон Фьюри. Поединок завершился в 11 раунде нокаутом в исполнении Тайсона Фьюри.

Как сообщает Compubox в «Твиттере», Фьюри удалось превзойти Уайлдера по всем статистическим показателям.

385 на 355 по общему количеству ударов.

150 (39%) – 72 (20%) по точным попаданиям;

117 – 102 по джебам;

36 (31%) – 9 (%) по точным джебам;

268 – 253 по силовым ударам;

114 (43%) – 63 (25%) по точным силовым ударам.

На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержано 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.