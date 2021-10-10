Первые секунды Уайлдера на настиле в глубоком нокауте. Фото
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В Сети появилось фото первых секунд глубокого нокаута на настиле 35-летнего американского экс-чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтея Уайлдера от 33-летнего непобеждённого представителя Великобритании Тайсона Фьюри.
Фото доступно в «Твиттере».
На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержано 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.
В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
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