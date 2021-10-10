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Фьюри заплакал после победы нокаутом над Уайлдером

Фьюри заплакал после победы нокаутом над Уайлдером
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В Лас-Вегасе (США) на арене «Ти-Мобайл» в главном событии боксёрского вечера в третьем реванш-бое сошлись 35-летний американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер и 33-летний непобеждённый представитель Великобритании Тайсон Фьюри.

Поединок завершился в 11 раунде нокаутом в исполнении Тайсона Фьюри, благодаря чему британец защитил титул чемпиона мира.

Сразу после завершения поединка Фьюри не смог сдержать эмоций и заплакал прямо у ринга.

Права на видео принадлежат Top Rank. Посмотреть ролик можно на странице Boxing BT Sport в «твиттере».

В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

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