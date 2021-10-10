Леннокс Льюис высказался о возможном поединке Фьюри и Усика

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Леннокс Льюис высказался о возможном объединительном поединке чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Александром Усиком.
«Это будет классный бой. Сложный поединок для Усика. Тайсон реально очень большой, 201 см? Какой рост у Усика? Тайсон классный боксёр, великий чемпион и сейчас он король супертяжёлого веса», — сказал Льюис в интервью, размещённом на канале FightHub в YouTube.
Напомним, ранним утром 10 октября по московскому времени в Лас-Вегасе завершился поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Британец нокаутировал соперника в 11-м раунде и защитил титул чемпиона мира по версии WBC. Деонтей потерпел второе поражение в карьере.
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