Уайлдер вышел в бусах и маске, Фьюри позировал с чемпионским поясом. Лучшие фото боя

В Лас-Вегасе (США) на арене «Ти-Мобайл» в главном событии боксёрского вечера в поединке сошлись 35-летний американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер и 33-летний непобеждённый представитель Великобритании Тайсон Фьюри.
Бой-реванш завершился в 11- раунде нокаутом в исполнении Тайсона Фьюри, благодаря чему британец защитил титул чемпиона мира.
Уже в третьем раунде Деондей Уайлдер побывал в нокдауне, а в четвёртом, сенсационно, дважды и сам Тайсон Фьюри. В дальнейшем поединок шёл на встречных курсах, с нарастающим преимуществом британца к концу поединка, который закономерно завершился его победой.
В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
Лучшие кадры боя Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера — в фотоподборке «Чемпионата».
- 10 октября 2021
-
10:40
-
10:40
-
10:28
-
10:27
-
10:20
-
10:18
-
10:15
-
10:07
-
09:55
-
09:48
-
09:44
-
09:37
-
09:34
-
09:26
-
09:24
-
09:14
-
09:08
-
09:00
-
08:58
-
08:50
-
08:46
-
08:40
-
08:37
-
08:34
-
08:28
-
08:26
-
08:23
-
08:18
-
08:12
-
08:11
-
08:00
-
07:43
-
07:03
-
06:47
-
06:37