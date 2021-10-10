Уайлдер вышел в бусах и маске, Фьюри позировал с чемпионским поясом. Лучшие фото боя

В Лас-Вегасе (США) на арене «Ти-Мобайл» в главном событии боксёрского вечера в поединке сошлись 35-летний американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер и 33-летний непобеждённый представитель Великобритании Тайсон Фьюри.



Бой-реванш завершился в 11- раунде нокаутом в исполнении Тайсона Фьюри, благодаря чему британец защитил титул чемпиона мира.



Уже в третьем раунде Деондей Уайлдер побывал в нокдауне, а в четвёртом, сенсационно, дважды и сам Тайсон Фьюри. В дальнейшем поединок шёл на встречных курсах, с нарастающим преимуществом британца к концу поединка, который закономерно завершился его победой.



В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.



Лучшие кадры боя Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера — в фотоподборке «Чемпионата».