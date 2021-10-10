Шлеменко — о бое Фьюри и Джошуа: один из лучших боёв в истории

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал чемпионский бой в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.
Поединок завершился в 11 раунде нокаутом в исполнении Фьюри, благодаря чему британец защитил титул чемпиона мира по версии WBC.
«Очень интересный получился бокс, давно такого не было. Бойцы не стояли на месте, постоянно работали. Мы видели нокдауны и в одну, и в другую сторону. Если честно, давно я такого бокса не видел. Соглашусь, что это один из лучших боёв в истории, было очень интересно смотреть», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержано 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.
- 10 октября 2021
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