Фьюри после победы в бою с Уайлдером ответил на вопрос о завершении карьеры

Непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри, одержавший победу в бою с американцем Деонтеем Уайлдером, ответил на вопрос о завершении профессиональной карьеры. Фьюри и Уайлдер сражались в ночь на 10 октября мск. Тайсон победил нокаутом в 11-м раунде.

«Знаете, я сейчас собираюсь напиться и немного расслабиться. Я не собираюсь думать о боксе в ближайшее время. Как я говорил ранее, я собираюсь насладиться победой, потому что я не успел отпраздновать свой триумф во второй схватке из-за того, что мы улетели домой на следующий день. Эта победа также заслуженная, поэтому я собираюсь насладиться ею по максимуму», — сказал Фьюри на пресс-конференции.



Фьюри также ответил на вопрос о депрессии:



«Надеюсь, что не впаду в неё. Я постараюсь сохранять позитивный настрой, быть сфокусированным на счастливых мгновениях и благодарным Богу, давшему мне жизнь. Я ему многим обязан, он дал мне всё, о чем я его просил», — сказал Тайсон.