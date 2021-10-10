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Уорд и Кормье полагают, что судья слишком медленно считал при нокдаунах Фьюри

Уорд и Кормье полагают, что судья слишком медленно считал при нокдаунах Фьюри
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Сразу несколько известных боксёров и бойцов ММА выразили недовольство действиями судьи Рассела Мора в поединке Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Напомним, Фьюри дважды побывал в нокдауне, но в 11-м раунде нокаутировал своего соперника.

Знаменитый в прошлом боксёр Андре Уорд заявил, что отсчёт судьи во время нокдаунов Фьюри был «чрезвычайно медленным». С ним согласился экс-чемпион UFC сразу в двух весовых категориях — Даниэль Кормье. Похожую точку зрения вскоре высказал и боец ММА Дастин Порье, посчитавший, что судья допустил грубую ошибку.

На счету Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа (22 нокаутом), один бой был завершён вничью. У Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, по результатам одного судьи определили ничью, ещё два закончились поражением — оба в бою с Тайсоном.

Боище! Фьюри пережил два нокдауна и нокаутировал Уайлдера. Видео Боище! Фьюри пережил два нокдауна и нокаутировал Уайлдера. Видео
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