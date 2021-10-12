Лорен Мёрфи: драться с Валентиной Шевченко — это как играть против Майкла Джордана

Американская боец cмешанных единоборств Лорен Мёрфи поделилась впечатлениями от боя с Валентиной Шевченко на турнире UFC 266. Американка проиграла нокаутом в четвёртом раунде.



«Валентина дралась невероятно. Было безумием драться против спортсмена такого высокого уровня. Если честно, четвёртый раунд я вообще не помню.



Проигрывать всегда неприятно, а нокаутировали меня вообще в первый раз. Судья правильно остановил бой, я уже не могла сопротивляться. Конечно, я ждала другого результата, но это оказался классный опыт. Мне кажется, это похоже на то, как играть один на один против Майкла Джордана в баскетбол. Или как чувствовали себя бойцы, когда дрались с Хабибом Нурмагомедовым», — приводит слова Мёрфи BJ Penn.