«За одну ночь понял больше, чем за последние 4 года». Нганну вспомнил поражение от Миочича

Французский боец UFC Фрэнсис Нганну вспомнил первый поединок с бывшим чемпионом UFC в супертяжёлом весе Стипе Миочичем, который он проиграл, но из которого, по его словам, извлёк много уроков.
«Почти 4 года назад я проиграл свой первый титульный бой великому Стипе Миочичу. Но именно в ту ночь, несмотря на то что исход был не тот, которого я хотел, я понял, что не проиграл. Нет, не сам бой. Статистика была не на моей стороне. Но всего за одну ночь я понял больше, чем за последние 4 года в спорте. Без этого поражения не уверен, что мог бы победить в матче-реванше, потому что допустил бы те же ошибки, что и 3 года назад.
Нельсон Мандела сказал: «Я не проигрываю, я выигрываю или я учусь», — написал Нганну в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Фрэнсиса Нганну в «Инстаграме».
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