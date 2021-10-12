Промоутер Усика ответил на вопрос, когда стоит ожидать поединка Александра и Фьюри
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Александр Красюк, промоутер украинского боксёра Александра Усика, рассказал, когда стоит ожидать поединок Александра и британского боксёра Тайсона Фьюри. Кроме того, Красюк рассказал о впечатлениях Усика от боя Фьюри и экс-чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе, американца Деонтея Уайлдера.
«Это произойдёт после того, как Усик победит Энтони Джошуа в матче-реванше. Был ли Усик впечатлён уверенной победой Фьюри в бою с Уайлдером? Да, он был впечатлён тем, как боксёры дрались, не демонстрируя при этом боксёрских навыков. Они пытались нанести как можно больший урон друг другу», — приводит слова Красюка Sky Sports.
Ранее Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри, выразил мнение, что единственным боксёром уровня его сына является именно Усик.
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