Магомед Исмаилов рассказал, как относится к Моргенштерну

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, как относится к популярному рэперу Моргенштерну. Ранее Моргенштерн не раз оказывался под огнём критики со стороны бойца MMA Александра Шлеменко, по мнению которого, музыкант исповедует ложные ценности.

Исмаилова спросили, может ли он прийти туда, где находится Моргенштерн.

«Это персонаж, который не токсичен для меня. Почему я могу не прийти? Это Моргенштерн может не прийти туда, где находится Магомед Исмаилов. А меня ничего не сдерживает.

Что с того, что он там будет? Я как раз задам ему пару вопросов. И интересно, как он на них ответит. А чего мне париться по поводу Моргенштерна?

Меня Моргенштерн не напрягает в том смысле, что если он где-то находится, то я туда не приду. Сама обстановка должна быть такая, чтоб я там не захотел появиться. А если это мир спорта, тогда я там буду. Что мне с Моргенштерна?» — приводит слова Исмаилова Sport24.