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Тайсон Фьюри проехал почти 400 километров на такси после победы над Деонтеем Уайлдером

Тайсон Фьюри проехал почти 400 километров на такси после победы над Деонтеем Уайлдером
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Знаменитый боксёр Тайсон Фьюри проехал почти 400 километров на такси после своего боя с Деонтеем Уайлдером. Напомним, в третьем поединке с Бронзовым бомбардировщиком Фьюри дважды оказался в нокдауне, но победил Уайлдера нокаутом в 11-м раунде.

Как сообщает Mirror, прилетев на самолёте в Лондон, Фьюри должен был следующим рейсом отправиться домой в Манчестер. Однако боксёр предпочёл вызвать такси, проехав почти 400 километров за четыре часа. По информации издания, Тайсон заплатил за поездку £ 261 — чуть больше 25 тысяч рублей.

На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.

Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция
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