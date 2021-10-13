Тайсон Фьюри проехал почти 400 километров на такси после победы над Деонтеем Уайлдером

Знаменитый боксёр Тайсон Фьюри проехал почти 400 километров на такси после своего боя с Деонтеем Уайлдером. Напомним, в третьем поединке с Бронзовым бомбардировщиком Фьюри дважды оказался в нокдауне, но победил Уайлдера нокаутом в 11-м раунде.
Как сообщает Mirror, прилетев на самолёте в Лондон, Фьюри должен был следующим рейсом отправиться домой в Манчестер. Однако боксёр предпочёл вызвать такси, проехав почти 400 километров за четыре часа. По информации издания, Тайсон заплатил за поездку £ 261 — чуть больше 25 тысяч рублей.
На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.
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