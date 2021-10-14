Вадим Немков рассказал, в какой форме находится Фёдор Емельяненко

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков дал комментарий по поводу физического состояния Фёдора Емельяненко, который помогает ему в подготовке к бою с Джулиосом Энгликасом и вместе с этим сам готовится ко встрече с Тимоти Джонсоном.

«У нас у каждого был свой план. В спаррингах мы выходили и готовились под своего соперника. Ведь когда ты готовишься с партнёром, который не готовится к своим поединкам, то он работает на тебя. А в других случаях каждый работает в своей манере. То есть только в этом были различия. А так мы вставали с Федором в спарринги, и было всё нормально.

С Фёдором мы так же разбирали соперника и готовили план на бой. Так что Фёдор принимал участие в моей подготовке.

Он набрал хорошую форму. Боролся с нами по 8-10 раундов, боксировал каждую пятницу пять раундов по пять минут, а бывало в формате — шесть на шесть. Он всегда был в строю! Мне кажется, что работает больше нас. Приходишь на тренировку, а он уже на скакалке работает или отрабатывает свои фишки. Он должен быть в хороших кондициях. Он бьёт так же быстро-быстро и серийно», — приводит слова Немкова «РИА Новости Спорт».