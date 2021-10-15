Вадим Немков – Джулиус Энгликас: дата боя, время начала, где смотреть онлайн

В ночь с 16 по 17 октября по московскому времени в Финиксе состоится турнир Bellator 268. В главном бою сойдутся чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков и литовский проспект Джулиус Энгликас, который выйдет на замену 37-летнему Энтони Джонсону по прозвищу Рамбл, снявшемуся с турнира из-за болезни.



Начало поединка Немкова и Энгликаса – не ранее 7:00 мск 17 октября. Старт поединков в предварительном карде намечен на 3:00 17 октября. Бойцовский вечер будет показывать онлайн-платформа Окко.



Напомним, Немков принимает участие в Гран-при Bellator в полутяжёлом весе. Россиянин успешно преодолел четвертьфинальную стадию, победив Фила Дэвиса.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Вадима Немкова и Джулиуса Энгликаса.