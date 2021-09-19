Вместо 37-летнего Рамбла Немкову дали опаснейшего литовца. У Вадима будут проблемы?

В ночь с 16 по 17 октября по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США) состоится турнир Bellator 268. В главном бою сойдутся чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков и литовский проспект Джулиус Энгликас, который выйдет на замену 37-летнему Энтони Джонсону по прозвищу Рамбл, снявшемуся с турнира из-за болезни. Их бой пройдёт в рамках полуфинала Гран-при в полутяжёлом весе.
Когда бой?
Начало боя – не ранее 7:00 мск 17 октября. Старт поединков в предварительном карде намечен на 3:00 17 октября по Москве.
Полный кард турнира Bellator 268
Помимо главного боя, в этом же турнире пройдёт второй полуфинал, в котором встретятся Райан Бейдер и Кори Андерсон. Вдобавок к этому в основном карде состоятся поединки между ветеранами ММА в лёгком весе Бенсоном Хендерсоном и Брентом Примусом, а также между американцем Генри Корралесом и украинцем Владиславом Парубченко в полулёгком весе.
Основной кард
- Вадим Немков – Джулиус Энгликас
- Райан Бейдер – Кори Андерсон
- Бенсон Хендерсон – Брент Примус
- Генри Корралес – Владислав Парубченко
Предварительный кард
- Довлетджан Ягшимурадов – Карл Албректссон
- Эрик Перес – Бретт Джонс
- Салливан Коли – Деон Клэш
- Ник Браун – Бобби Ли
- Хавьер Торрес – Грегори Миллард
- Сумико Инаба – Рэнди Филд
- Рэймонд Пинья – Ланс Гибсон-мл.
Изначально Джулиус Энгликас должен был драться в предварительном карде против Карла Албректссона, и поэтому вместо Джулиуса в качестве соперника Карлу подобрали бойца из Туркменистана Довлетджана Ягшимурадова.
Стоит ли переживать за Немкова?
Вадим Немков идёт с серией из восьми побед, благодаря чему ему удалось добраться до чемпионского титула в Bellator. Путь до заветного пояса составил пять боёв, включая встречи с Филом Дэвисом и Райаном Бейдером, которых Вадим уверенно разобрал. В апреле этого года россиянин выиграл свою первую схватку в рамках Гран-при в полутяжёлом весе, во второй раз одолев Фила Дэвиса единогласным решением судей.
Сейчас Вадим расположился на третьем месте в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий (P4P). К предстоящему бою Немков готовится в России, в бойцовских залах Белгорода и Старого Оскола. С сентября Вадим тренируется в Кисловодске, где проходят спарринги и ОФП.
Что из себя представляет Джулиус Энгликас?
Джулиус Энгликас занимает пятое место в рейтинге полутяжёлого веса. Для сравнения, Энтони Джонсон располагается на четвёртой позиции. Литовец сейчас идёт с серией из восьми побед. На его счету 10 триумфов при одном поражении. Два года назад он выиграл свой поединок в претендентской серии Дэйны Уайта сабмишеном в третьем раунде. Но после этого успеха литовец перешёл не в UFC, а в Bellator, где он победил во всех трёх боях.
Несмотря на то что эти успехи одержаны решением судей, Энгликас в полной мере показал свой арсенал. В одном случае ему удалось превзойти Джордана Янга в борьбе, а в другом случае он перебил Грегори Миллиарда в стойке в последнем бою.
Это очень разносторонне развитый боец, что отражается на его статистике: три победы нокаутом, четыре – и ещё три – решением судей. Джулиус не спешит заканчивать бои преждевременно, ступенчато разбирая своих оппонентов. К тому же он превосходит Вадима в антропометрии, что делает его неудобным соперником. Рост литовца составляет 190 см, а у Вадима – 182 см.
Прогнозы на бой
Вадима ждёт непростой поединок, несмотря на факт замены оппонента, ибо литовец согласился выйти на схватку не на привычном нам коротком уведомлении, а последовательно готовился к своему поединку с бывшим обидчиком Немкова. Джулиус пребывает в очень хорошей форме, в связи с чем полагаем, что их схватка пройдёт полную дистанцию. Но Вадим лучше подкован технически, чем Энгликас, потому считаем, что Немков выйдет в финал Гран-при решением судей.
Где смотреть онлайн трансляцию боя Немков — Энгликас
Трансляция главного боя начнётся ориентировочно в 7:00 по московскому времени и будет доступна на видеосервисе «Окко Спорт».
Результаты боя Вадим Немков — Джулиус Энгликас
Результат боя между Вадимом Немковым и Джулиусом Энгликасом станет известен по истечении 5 раундов, если поединок не закончится раньше. Последние три схватки литовца прошли полную дистанцию, в то время как россиянин выиграл решением только две из последних восьми схваток.
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