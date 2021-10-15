Гаджиев: бой Фёдора — это история и политика. Противостояние Минеева и Исмаилова жарче

Российский промоутер Камил Гаджиев сравнил уровень важности боёв Владимир Минеев — Магомед Исмаилов и Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон.
«Может ли бой Минеева и Исмаилова затмить поединок Фёдора? Ответ очевиден. Фёдор это Фёдор. Не буду критиковать. Если бы не бой Минеев — Исмаилов, мы бы сказали, что бой Фёдора — главное событие октября.
Но кто сейчас из присутствующих сходу назовёт соперника Фёдора? Мало кто скажет. Поединок Фёдора — масштаб личности. Круто, что он снова выступает в России. Бой Фёдора это немного другое. Это история, политика, но это другой формат. Противостояние Исмаилов — Минеев жарче», — сказал Гаджиев на пресс-конференции перед боем.
Напомним, бой Минеева и Исмаилова состоится уже завтра, 16 октября. Поединок Емельяненко и Джонсона пройдёт 23 октября.
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