Корешков обратился к Хабилову, снявшемуся с их боя на Bellator 269

Бывший чемпион Bellator, российский боец Андрей Корешков высказался о снятии своего соперника, бойца ММА Рустама Хабилова с турнира Bellator 269. Рустам долгое время боролся повышенной температурой̆ и неясной̆ инфекцией и по совету врачей принял решение не проводить бой с Корешковым, чтобы не усугублять ситуацию.
«Наш бой с Рустамом Хабиловым отменён и снят с турнира Bellator 269. К сожалению, Рустам заболел и не сможет драться!
Желаю тебе скорейшего выздоровления, Рустам. Я считаю, что наш бой как минимум по интересу не уступал главному событию этого турнира, а для многих был самым интересным и долгожданным!
Была проделана большая работа! Хочу поблагодарить всех наших ребят за помощь в подготовке! Моему тренеру Александру Шлеменко за грамотно распланированную подготовку, за выстроенный тренировочный процесс, индивидуальный подход, поддержку и многое другое! У меня осталось желание провести бой именно с Рустамом, и я уверен, что фанатам это будет интересно», — написал Корешков в своём «инстаграме».
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