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Жозе Моуринью встретился с Конором Макгрегором и подарил ему футболку «Ромы»

Жозе Моуринью встретился с Конором Макгрегором и подарил ему футболку «Ромы»
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58-летний португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий итальянскую «Рому», встретился с известным ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором.

Жозе подарил Макгрегору футболку «Ромы» с 10-м номером, а также попробовал виски, который производит компания Конора. По словам Моуринью, он не мог сказать бойцу нет и был вынужден попробовать его алкогольный напиток.

«Да, это он! Да, великий Конор Макгрегор сейчас находится в Риме. Было очень приятно встретиться с ним, поделиться некоторыми историями и предложить ему самую красивую футболку в городе — футболку «Ромы». Конору невозможно сказать нет, пришлось попробовать его виски. Легенда», — написал Моуринью в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Жозе Моуринью в «Инстаграме».

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