Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Полный кард UFC Fight Night 195 с главным поединком Лэдд — Дюмон

Полный кард UFC Fight Night 195 с главным поединком Лэдд — Дюмон
Комментарии

В ночь на 17 октября мск на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 195. Главным событием вечера станет бой в женском легчайшем дивизионе, в ходе которого встретятся американка Эспен Лэдд и представительница Бразилии Норма Дюмон.

В соглавном событии выступит знаменитый боец Андрей Орловский и Карлос Фелипе из Бразилии. Кроме того, в турнире примет участие российский боец Рамазан Эмеев. Его соперником будет британец Дэнни Робертс.

Основной кард

Эспен Лэдд – Норма Дюмон
Андрей Орловский – Карлос Фелипе
Эрик Гонсалез – Джим Миллер
Манон Фиоро – Майра Буэно Силва

Предварительный кард

Эндрю Санчес – Бруно Силва
Рамазан Эмеев – Дэнни Робертс
Людовит Клейн – Нейт Ландвер
Данаа Батгерел – Брэндон Дэвис
Ариан Карнелосси – Истела Нуньес

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021