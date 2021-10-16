Полный кард UFC Fight Night 195 с главным поединком Лэдд — Дюмон

В ночь на 17 октября мск на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 195. Главным событием вечера станет бой в женском легчайшем дивизионе, в ходе которого встретятся американка Эспен Лэдд и представительница Бразилии Норма Дюмон.
В соглавном событии выступит знаменитый боец Андрей Орловский и Карлос Фелипе из Бразилии. Кроме того, в турнире примет участие российский боец Рамазан Эмеев. Его соперником будет британец Дэнни Робертс.
Основной кард
Эспен Лэдд – Норма Дюмон
Андрей Орловский – Карлос Фелипе
Эрик Гонсалез – Джим Миллер
Манон Фиоро – Майра Буэно Силва
Предварительный кард
Эндрю Санчес – Бруно Силва
Рамазан Эмеев – Дэнни Робертс
Людовит Клейн – Нейт Ландвер
Данаа Батгерел – Брэндон Дэвис
Ариан Карнелосси – Истела Нуньес
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