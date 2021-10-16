Полный кард UFC Fight Night 195 с главным поединком Лэдд — Дюмон

В ночь на 17 октября мск на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 195. Главным событием вечера станет бой в женском легчайшем дивизионе, в ходе которого встретятся американка Эспен Лэдд и представительница Бразилии Норма Дюмон.



В соглавном событии выступит знаменитый боец Андрей Орловский и Карлос Фелипе из Бразилии. Кроме того, в турнире примет участие российский боец Рамазан Эмеев. Его соперником будет британец Дэнни Робертс.



Основной кард

Эспен Лэдд – Норма Дюмон

Андрей Орловский – Карлос Фелипе

Эрик Гонсалез – Джим Миллер

Манон Фиоро – Майра Буэно Силва



Предварительный кард

Эндрю Санчес – Бруно Силва

Рамазан Эмеев – Дэнни Робертс

Людовит Клейн – Нейт Ландвер

Данаа Батгерел – Брэндон Дэвис

Ариан Карнелосси – Истела Нуньес