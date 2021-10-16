Гусейнов заявил, что негативно относится к Шлеменко после их стычки на битве взглядов

Российский боец смешанных единоборств Артур Гусейнов заявил, что негативно относится к Александру Шлеменко после их стычки во время дуэли взглядов перед боем в организации Eagle FC.



«Человек так себя повёл, поэтому я решил так поступить. Теперь у меня к нему такое негативное отношение. Он ведь не понял, а я гонял вес, старался, спасал турнир. Я уже готов был ответить в потасовке, но остановился, чтобы не подвести лигу», — цитирует Гусейнова ТАСС.



Напомним, во время битвы взглядов Гусейнов, выйдя на помост, сблизился со Шлеменко и боднул его головой. Омич резко оттолкнул соперника руками. В этот момент между бойцами встал президент лиги Шамиль Завуров и остановил потасовку.



Вес Шлеменко перед боем составил 84,2 кг, Гусейнова — 85,6 кг. Лимит средней весовой категории оценивается в 83,9 кг. По правилам, максимально допустимый перевес соперников составляет 500 г. Гусейнов не смог уложиться в положенный лимит, из-за чего будет вынужден отдать оппоненту часть гонорара.