Бриедис нокаутировал Манна и защитил титул чемпиона мира

В Риге завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступил победитель второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе, чемпион мира по версии IBF Майрис Бриедис. Ему противостоял представитель Германии Артур Манн.

Претендент начал поединок достаточно неплохо и пару раз донёс свои удары до цели. Но уже со второго раунда Бриедис включился в работу. Очень скоро это принесло свои плоды. Ближе к концу трёхминутки Манн оказался в нокдауне. В следующем раунде латвиец продолжил наращивать давление. В одном из эпизодов у него прошёл апперкот, в результате Манн снова оказался в нокдауне.

В конце третьего раунда Бриедис снова перешёл к затяжной атаке, в результате рефери остановил поединок и зафиксировал победу фаворита техническим нокаутом. Бриедис защитил титул чемпиона мира.