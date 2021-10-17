Бриедис нокаутировал Манна и защитил титул чемпиона мира

В Риге завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступил победитель второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе, чемпион мира по версии IBF Майрис Бриедис. Ему противостоял представитель Германии Артур Манн.
Претендент начал поединок достаточно неплохо и пару раз донёс свои удары до цели. Но уже со второго раунда Бриедис включился в работу. Очень скоро это принесло свои плоды. Ближе к концу трёхминутки Манн оказался в нокдауне. В следующем раунде латвиец продолжил наращивать давление. В одном из эпизодов у него прошёл апперкот, в результате Манн снова оказался в нокдауне.
В конце третьего раунда Бриедис снова перешёл к затяжной атаке, в результате рефери остановил поединок и зафиксировал победу фаворита техническим нокаутом. Бриедис защитил титул чемпиона мира.
- 17 октября 2021
-
02:01
-
01:52
-
01:46
-
01:43
-
01:35
-
01:33
-
01:32
-
01:27
-
01:14
-
00:49
-
00:42
-
00:36
-
00:30
- 16 октября 2021
-
23:34
-
23:00
-
22:51
-
22:00
-
21:06
-
21:00
-
19:53
-
19:00
-
18:20
-
18:14
-
17:24
-
17:21
-
17:00
-
16:44
-
16:21
-
15:36
-
14:40
-
13:36
-
13:19
-
12:18
-
11:26
-
11:18