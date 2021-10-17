Вадим Немков вышел в финал Гран-при Bellator, где встретится с американцем Кори Андерсоном

В ночь с 16 по 17 октября по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США) состоялся турнир Bellator 268, где определились участники финала Гран-при.

В первом полуфинальном поединке 32-летний американец Кори Андерсон за 51 секунду нокаутировал своего 38-летнего соотечественника Райана Бейдера.

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Затем прошёл главный бой мероприятия между 29-летним российским чемпионом в полутяжёлом весе Вадимом Немковым и 30-летним представителем Литвы Джулиусом Энгликасом, который завершился победой болевым приёмом в исполнении россиянина в четвёртом раунде, благодаря чему российский спортсмен защитил свой пояс.

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Таким образом, в финале Гран-при Bellator Вадим Немков сразится за призовой фонд в $ 1 млн с американцем Кори Андерсоном.