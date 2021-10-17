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Исмаилов — после поражении нокаутом в бою с Минеевым: это точно не конец

Исмаилов — после поражении нокаутом в бою с Минеевым: это точно не конец
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов записал видеообращение после поражения нокаутом в бою с Владимиром Минеевым. Магомед и Владимир сражались на турнире AMC Fight Nights 104, который прошёл в Сочи.

«Настало время для моего первого комментария после этого противостояния. Владимир Минеев, вместо того чтобы праздновать свою победу, подошёл ко мне, сел, уважил меня и проявил себя достойно. Это заслуживает уважения. Выражаю ему своё уважение. Обычно я люблю почитать комментарии, но не в этом случае. Думаю, там много злорадствующих, но благодарю поддерживающих меня. Это точно не конец, дорогие друзья. Я устраню все неполадки. Я всегда их устраняю», — сказал Исмаилов в своём «инстаграме».

Исмаилов записал видеообращение после поражения от Минеева

Минеев совершил фантастический камбэк. Исмаилова откачивали кислородной маской Минеев совершил фантастический камбэк. Исмаилова откачивали кислородной маской
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