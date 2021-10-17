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Девушка-боец из Мексики превзошла рекорд Хамзата Чимаева

Девушка-боец из Мексики превзошла рекорд Хамзата Чимаева
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Мексикано-канадская боец ММА Лупита Годинез потерпела поражение в поединке с Луаной Каролиной на UFC Fight Night 195, уступив единогласным решением судей. Любопытно, что Годинез провела второй бой за неделю — на UFC Fight Night 194 она победила Сильвану Гомес Хуарес с помощью сабмишена.

Таким образом, 28-летняя девушка установила рекорд промоушена Ultimate Fighting Championship — между двумя её поединками прошло всего семь дней. Там самым Годинез побила достижение знаменитого Хамзата Чимаева, который провёл два боя за 10 дней.

Всего Лупита успела провести три поединка в организации Даны Уайта, потерпев два поражения. Ранее она сражалась в различных промоушенах уровнем ниже, где практически не проигрывала.

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