Девушка-боец из Мексики превзошла рекорд Хамзата Чимаева

Мексикано-канадская боец ММА Лупита Годинез потерпела поражение в поединке с Луаной Каролиной на UFC Fight Night 195, уступив единогласным решением судей. Любопытно, что Годинез провела второй бой за неделю — на UFC Fight Night 194 она победила Сильвану Гомес Хуарес с помощью сабмишена.



Таким образом, 28-летняя девушка установила рекорд промоушена Ultimate Fighting Championship — между двумя её поединками прошло всего семь дней. Там самым Годинез побила достижение знаменитого Хамзата Чимаева, который провёл два боя за 10 дней.



Всего Лупита успела провести три поединка в организации Даны Уайта, потерпев два поражения. Ранее она сражалась в различных промоушенах уровнем ниже, где практически не проигрывала.