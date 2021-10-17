Прямой эфир боя Шлеменко — Гусейнов начнётся примерно в 21:00 мск

Вечером 17 октября в Красной поляне на Red Arena состоится турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 42. В главном событии ивента встретятся экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко и Артур Гусейнов.



На российском телевидении трансляцию турнира покажет «Матч ТВ». В 18:00 по московскому времени началась трансляция предварительного карда на канале «Матч Боец», в 19:30 турнир Eagle FC 42 переберётся на основной канал «Матч ТВ». Главный бой начнётся примерно в 21:00 по Москве.



На церемонии взвешивания Шторм показал вес 84,2 кг. Гусейнов же не смог уложиться в лимит. Его вес оказался — 85,6 кг. Излишек составил целых 1,4 кг. Организаторы предложили Артуру продолжить весогонку и вернуться на весы утром, но боец отказался.



«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию поединка Шлеменко и Гусейнова.