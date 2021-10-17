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Абдель-Азиз: Махачев — лучшая версия Хабиба, он станет одним из величайших бойцов

Абдель-Азиз: Махачев — лучшая версия Хабиба, он станет одним из величайших бойцов
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Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером известного российского бойца Ислама Махачева, сравнил своего подопечного со знаменитым Хабибом Нурмагомедовым.

«Я уверен, что Махачев станет одним из величайших бойцов всех времён. Думаю, что он — лучшая версия Хабиба. Я искренне считаю, что это так. Ислам наверняка будущий чемпион мира», — приводит слова Абдель-Азиза BJ Penn.

30 октября Махачев подерётся с Дэном Хукером. Изначально Махачев должен был провести бой с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 267. Однако бразилец получил травму, из-за которой не сможет принять участия в турнире.

В последнем поединке Ислам одолел представителя Бразилии Тиаго Мойзеса. Бой был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться.

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