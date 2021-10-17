Абдель-Азиз: Махачев — лучшая версия Хабиба, он станет одним из величайших бойцов

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером известного российского бойца Ислама Махачева, сравнил своего подопечного со знаменитым Хабибом Нурмагомедовым.



«Я уверен, что Махачев станет одним из величайших бойцов всех времён. Думаю, что он — лучшая версия Хабиба. Я искренне считаю, что это так. Ислам наверняка будущий чемпион мира», — приводит слова Абдель-Азиза BJ Penn.



30 октября Махачев подерётся с Дэном Хукером. Изначально Махачев должен был провести бой с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 267. Однако бразилец получил травму, из-за которой не сможет принять участия в турнире.



В последнем поединке Ислам одолел представителя Бразилии Тиаго Мойзеса. Бой был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться.