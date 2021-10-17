Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Энергетик выпил, замкнуло». Гусейнов извинился перед Шлеменко за стычку на дуэли взглядов

«Энергетик выпил, замкнуло». Гусейнов извинился перед Шлеменко за стычку на дуэли взглядов
Комментарии

Боец ММА Артур Гусейнов после боя с Александром Шлеменко извинился перед своим соперником за стычку на дуэли взглядов. Напомним, Гусейнов, выйдя на помост, сблизился со Шлеменко и боднул его головой. Омич резко оттолкнул соперника руками. В этот момент между бойцами встал президент лиги Шамиль Завуров и остановил потасовку.

«Ты, Саша, тоже прости меня за взвешивание, бывает. Энергетик выпил, замкнуло меня», — заявил Гусейнов после боя.

В первом раунде бойцы сначала обменивались одиночными ударами, после чего Шлеменко надолго прижал своего соперника к сетке, где находился в доминирующей позиции. В концовке раунда Александру удались ещё несколько точных ударов в стойке. В похожем стиле прошла и вторая пятиминутка боя. В третьем раунде Гусейнову иногда удавалось перехватывать инициативу, но этого не хватило для победы.

Месть — это блюдо, которое подаётся холодным. Шторм пришёл, отработал и победил! LIVE! Месть — это блюдо, которое подаётся холодным. Шторм пришёл, отработал и победил! LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021