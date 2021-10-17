«Энергетик выпил, замкнуло». Гусейнов извинился перед Шлеменко за стычку на дуэли взглядов

Боец ММА Артур Гусейнов после боя с Александром Шлеменко извинился перед своим соперником за стычку на дуэли взглядов. Напомним, Гусейнов, выйдя на помост, сблизился со Шлеменко и боднул его головой. Омич резко оттолкнул соперника руками. В этот момент между бойцами встал президент лиги Шамиль Завуров и остановил потасовку.



«Ты, Саша, тоже прости меня за взвешивание, бывает. Энергетик выпил, замкнуло меня», — заявил Гусейнов после боя.



В первом раунде бойцы сначала обменивались одиночными ударами, после чего Шлеменко надолго прижал своего соперника к сетке, где находился в доминирующей позиции. В концовке раунда Александру удались ещё несколько точных ударов в стойке. В похожем стиле прошла и вторая пятиминутка боя. В третьем раунде Гусейнову иногда удавалось перехватывать инициативу, но этого не хватило для победы.