«Водитель розового мерседеса — вот его уровень». Олег Тактаров — про Магомеда Исмаилова

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров критически оценил уровень бойца Магомеда Исмаилова после поражения от Владимира Минеева. Исмаилов был нокаутирован в третьем раунде.
«Именно этого я и ожидал. Хотя надо сказать, что Исмаилов стал мощнее. Просто у него нет финиша, ни в ударной технике, ни в партере, поэтому от того, что он мощнее, ничего не меняется. Сам себя измучил за два раунда и просто умер в третьем. Судья всё прекрасно сделал, ничего такого не было, там всё замечательно было.
Так-то Исмаилов умеет где-то бои разогревать, ожидания какие-то. Пройдёт полгода — и опять все будут думать, что он что-то сможет сделать. Ему хорошо просто уровень взять немного другой в этом: водитель розового мерседеса — вот это его уровень. Он там может функционировать ещё лет 10, зарабатывать, раз у нас нет бойцов, которые могут дать шоу, такой раскрут. Чем он будет ещё заниматься? Детей тренировать? Я бы не допустил, чтобы моего ребёнка так тренировали», — цитирует Тактарова РБК.
- 17 октября 2021
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