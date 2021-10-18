Фьюри-старший: если Томми проиграет Джейку Полу, то будет избит всеми остальными братьями

Джон Фьюри, являющийся отцом сразу нескольких знаменитых боксёров, поделился ожиданиями от поединка своего сына Томми со знаменитым блогером Джейком Полом. Фьюри-старший подчеркнул, что у Томми будет очень высокая мотивация.



«Мы практически договорились о поединке. Братья Пол достаточно жадные, но и мы знаем себе цену. Договор почти подписан, осталось только утрясти мелкие детали.



Томми победит Джейка Пола, другой вариант исключён. Если он проиграет, будет полным дураком. Не забывайте, что он пообещал сменить имя в случае поражения. Вдобавок, если Томми окажется проигравшим, его изобьют три остальных брата Фьюри и заставят закончить карьеру. Но я бы не назвал это давлением», — приводит слова Джона Фьюри BoxingScene.