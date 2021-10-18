«Проект застрял в каком-то кабинете». Хабиб — про строительство базы за 600 млн рублей

Знаменитый боец смешанных единоборств и владелец промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов заявил, что строит тренировочную базу на собственные деньги, а не на деньги государства. Ранее стало известно, что республике Дагестан должны выделить 600 миллионов рублей на постройку школы имени Абдулманапа Нурмагомедова.
«У нас сейчас строится база. Я её сам достраиваю. Где-то в июне хочу запустить. Могу ошибаться, но это будет самая высокая база в России — почти 2000 метров над уровнем моря. Там 80 человек смогут одновременно спать, кушать, тренироваться, проходить полный лагерь. Где-то процентов на 70 она закончена. Там мы сможем принимать спортсменов со всего мира».
Что происходит с проектом на 600 миллионов рублей? Он так и остался. Указ президента есть — в марте 2019 года. Но пока что я сам строю. Не в этом месте, а в другом. А вот этот указ, вот этот проект — он где-то есть, но в каком кабинете он застрял, я не знаю. Это не ко мне вопрос», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-экспресс».
- 18 октября 2021
-
13:25
-
13:01
-
12:16
-
11:25
-
11:00
-
09:59
-
09:47
-
00:57
-
00:01
- 17 октября 2021
-
23:03
-
22:43
-
21:57
-
21:47
-
21:40
-
21:34
-
21:27
-
21:24
-
20:38
-
20:00
-
19:36
-
18:40
-
18:14
-
17:40
-
17:15
-
16:21
-
16:01
-
15:43
-
14:18
-
14:10
-
13:56
-
13:23
-
13:13
-
12:10
-
12:04
-
11:54