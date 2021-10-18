«Проект застрял в каком-то кабинете». Хабиб — про строительство базы за 600 млн рублей

Знаменитый боец смешанных единоборств и владелец промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов заявил, что строит тренировочную базу на собственные деньги, а не на деньги государства. Ранее стало известно, что республике Дагестан должны выделить 600 миллионов рублей на постройку школы имени Абдулманапа Нурмагомедова.



«У нас сейчас строится база. Я её сам достраиваю. Где-то в июне хочу запустить. Могу ошибаться, но это будет самая высокая база в России — почти 2000 метров над уровнем моря. Там 80 человек смогут одновременно спать, кушать, тренироваться, проходить полный лагерь. Где-то процентов на 70 она закончена. Там мы сможем принимать спортсменов со всего мира».



Что происходит с проектом на 600 миллионов рублей? Он так и остался. Указ президента есть — в марте 2019 года. Но пока что я сам строю. Не в этом месте, а в другом. А вот этот указ, вот этот проект — он где-то есть, но в каком кабинете он застрял, я не знаю. Это не ко мне вопрос», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-экспресс».