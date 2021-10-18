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Глава Bellator: победитель боя Немков — Андерсон станет лучшим полутяжеловесом в мире

Глава Bellator: победитель боя Немков — Андерсон станет лучшим полутяжеловесом в мире
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Глава промоушена Bellator Скотт Кокер поделился мнением о финале Гран-при в полутяжёлом весе, в котором встретятся россиянин Вадим Немков и американец Кори Андерсон. Победитель заработает $ 1 млн.

«Если честно, когда Немков пропустил тот удар, я думал, что он проиграет бой. Но Вадим сумел вырвать победу.

В нашем Гран-при собрались лучшие полутяжеловесы планеты. Я считаю, что тот, кто одержит в финале победу, несомненно будет лучшим бойцом полутяжёлого веса в мире. Тут даже нечего обсуждать», — рассказал Кокер на пресс-конференции.

В полуфинале 32-летний Андерсон за 51 секунду нокаутировал 38-летнего соотечественника Райана Бейдера. 29-летний Немков в четвёртом раунде поймал на болевой приём уроженца Литвы Джулиуса Энгликаса.

Немков пропустил тяжёлый удар от литовца. Потом за 15 минут уничтожил соперника Немков пропустил тяжёлый удар от литовца. Потом за 15 минут уничтожил соперника
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