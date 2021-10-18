Глава Bellator: победитель боя Немков — Андерсон станет лучшим полутяжеловесом в мире
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Глава промоушена Bellator Скотт Кокер поделился мнением о финале Гран-при в полутяжёлом весе, в котором встретятся россиянин Вадим Немков и американец Кори Андерсон. Победитель заработает $ 1 млн.
«Если честно, когда Немков пропустил тот удар, я думал, что он проиграет бой. Но Вадим сумел вырвать победу.
В нашем Гран-при собрались лучшие полутяжеловесы планеты. Я считаю, что тот, кто одержит в финале победу, несомненно будет лучшим бойцом полутяжёлого веса в мире. Тут даже нечего обсуждать», — рассказал Кокер на пресс-конференции.
В полуфинале 32-летний Андерсон за 51 секунду нокаутировал 38-летнего соотечественника Райана Бейдера. 29-летний Немков в четвёртом раунде поймал на болевой приём уроженца Литвы Джулиуса Энгликаса.
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