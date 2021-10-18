Джейк Пол: кокаиновый Конор любит играть в крутого парня с музыкантами

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол высказался об инциденте с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором, который в ночном клубе напал на итальянского диджея Франческо Факинетти и сломал ему нос.



«Кокаиновый Конор любит играть в крутого парня с музыкантами. Конор, пожалуйста, попробуй сделать что-то подобное, когда увидишь меня», — написал Джейк Пол в своём «твиттере».



Напомним, накануне стало известно, что Макгрегор напал во время вечеринки на итальянского диджея Франческо Факинетти. Диджей подчеркнул, что нападение ирландца было абсолютно немотивированным, что подтвердили и свидетели.



Напомним, Конор прибыл в Ватикан для крещения своего сына. Он оказался в клубе через несколько часов после церемонии.