Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Блахович — про Андерсона: парень, которого я отправил спать, называет себя лучшим в мире?

Блахович — про Андерсона: парень, которого я отправил спать, называет себя лучшим в мире?
Комментарии

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович раскритиковал бойца Кори Андерсона, который назвал себя лучшим полутяжеловесом в мире после победы над Райаном Бейдером. Благодаря победе Андерсон вышел в финал Гран-при Bellator, где встретится с россиянином Вадимом Немковым.

«Подождите… Итак парень, который сбежал из UFC сразу после того, как я отправил его спать, едва не отправив на пенсию, одерживает пару побед во второй лиге и заявляет, что он лучший? Может быть, я слишком сильно его ударил… Ты неуважителен как во время победы, так и после поражения. Всё не так, Кори», — написал Блахович в «Твиттере».

Напомним, 15 февраля Блахович нокаутировал Андерсона на турнире UFC в Рио-Ранчо. Кори оказался в нокауте уже в первом раунде.

Новость по теме
Андерсон нокаутировал Бейдера за 51 секунду и вышел в финал Гран-при Bellator
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021