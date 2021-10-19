Блахович — про Андерсона: парень, которого я отправил спать, называет себя лучшим в мире?
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович раскритиковал бойца Кори Андерсона, который назвал себя лучшим полутяжеловесом в мире после победы над Райаном Бейдером. Благодаря победе Андерсон вышел в финал Гран-при Bellator, где встретится с россиянином Вадимом Немковым.
«Подождите… Итак парень, который сбежал из UFC сразу после того, как я отправил его спать, едва не отправив на пенсию, одерживает пару побед во второй лиге и заявляет, что он лучший? Может быть, я слишком сильно его ударил… Ты неуважителен как во время победы, так и после поражения. Всё не так, Кори», — написал Блахович в «Твиттере».
Напомним, 15 февраля Блахович нокаутировал Андерсона на турнире UFC в Рио-Ранчо. Кори оказался в нокауте уже в первом раунде.
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