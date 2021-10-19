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Минеев: рад, что у Исмаилова всё нормально со здоровьем. Это спорт, пусть и кровавый

Минеев: рад, что у Исмаилова всё нормально со здоровьем. Это спорт, пусть и кровавый
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Известный боец ММА Владимир Минеев поделился впечатлениями от поединка с Магомедом Исмаиловым. Минеев одержал победу нокаутом в третьем раунде.

«Ну что, друзья, все дела сделаны, пора возвращаться домой. Рад, что у Маги всё хорошо со здоровьем. Это спорт. Да, брутальный, мужской, кровавый, но спорт. Вне ринга ничего не имею против своего недавнего оппонента и желаю ему только здоровья. Благодаря Магомеду вы смогли увидеть красивый бой, а я со своей стороны особенно рад, что отстоял свой чемпионский пояс в честном бою с сильным бойцом в его наилучшей форме. И да, осталось съездить за конём», — рассказал Минеев в своём «инстаграме».

Ранее готовность подраться с Минеевым выразил Александр Шлеменко.

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