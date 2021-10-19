Чимаев — о Макгрегоре: как человека Конора уважать невозможно
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, высказал мнение об известном ирландском бойце Коноре Макгрегоре.
«Нравится ли Конор именно как спортсмен? Да, он достиг всего в UFC — был чемпионом в двух весовых категориях. Это я уважаю у него. Но как человека его уважать невозможно», — сказал Чимаев в интервью на канале ZubaTV в YouTube.
Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу ещё в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
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