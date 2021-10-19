Ф. Емельяненко рассказал, посетит ли Путин его бой на турнире Bellator 269 в Москве

Знаменитый боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко сообщил, что президент России Владимир Путин не посетит его поединок на турнире Bellator 269, который пройдёт 23 октября в Москве. Бой Фёдора и американца Тимоти Джонсона возглавит предстоящее спортивное шоу.



«Насколько я знаю, нынешний поединок он не посетит. А насчёт будущих не могу сказать, это вопрос к президенту. Надо понимать, что сейчас сложная обстановка в мире в связи с пандемией», — приводит слова Емельяненко «РИА Новости Спорт».



Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.



Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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