Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator 269. Пресс-конференция. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В UFC сообщили, что в США пустят только вакцинированных бойцов. Спутник V не подходит

В UFC сообщили, что в США пустят только вакцинированных бойцов. Спутник V не подходит
Комментарии

UFC озвучил требования к международным бойцам к вакцинации для въезда в США.

UFC проинформировал международных бойцов, что их не пустят в США, если они не будут полностью вакцинированы с 8 ноября.

«Иностранные граждане, совершающие авиаперелеты в США, должны будут пройти полную вакцинацию и предоставить подтверждение своего статуса вакцинации для полета в США. Полностью вакцинированные путешественники также должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19 перед вылетом, сделанный в течение трёх дней до посадки на рейс. Эта политика также распространяется на иностранных граждан, пересекающих сухопутные границы с Канадой и Мексикой или прибывающих в США на пассажирском пароме. Бойцам необходимо предъявить доказательства вакцинации от одной из семи вакцин, одобренных ВОЗ. Им также необходимо будет предоставить отрицательный результат теста на COVID в течение 72 часов после поездки», — приводит заявление UFC Bj Penn.

Отметим, российская вакцина Спутник V не входит в список одобренных ВОЗ.

Петру Яну дали очень крутого соперника. Стоит ли опасаться Кори Сэндхагена? Петру Яну дали очень крутого соперника. Стоит ли опасаться Кори Сэндхагена?
Поделиться
Теги Бокс/ММА UFC •••

Источник: BJ Penn

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021