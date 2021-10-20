В UFC сообщили, что в США пустят только вакцинированных бойцов. Спутник V не подходит

UFC озвучил требования к международным бойцам к вакцинации для въезда в США.
UFC проинформировал международных бойцов, что их не пустят в США, если они не будут полностью вакцинированы с 8 ноября.
«Иностранные граждане, совершающие авиаперелеты в США, должны будут пройти полную вакцинацию и предоставить подтверждение своего статуса вакцинации для полета в США. Полностью вакцинированные путешественники также должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19 перед вылетом, сделанный в течение трёх дней до посадки на рейс. Эта политика также распространяется на иностранных граждан, пересекающих сухопутные границы с Канадой и Мексикой или прибывающих в США на пассажирском пароме. Бойцам необходимо предъявить доказательства вакцинации от одной из семи вакцин, одобренных ВОЗ. Им также необходимо будет предоставить отрицательный результат теста на COVID в течение 72 часов после поездки», — приводит заявление UFC Bj Penn.
Отметим, российская вакцина Спутник V не входит в список одобренных ВОЗ.
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